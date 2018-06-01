В побитті пайовиків та захоплені земель винна бездіяльність правоохоронців Смілянщини

ВИЯВЛЕНІ НОВІ ЕПІЗОДИ ШАХРАЙСТВ «ЖЕРТВИ РЕЙДЕРСЬКОГО НАПАДУ»,

які залишаються безнаказаними завдяки повній бездіяльності правоохоронців Смілянщини.

Фермер з Городищенського району Голуб П.О. протягом останніх двох місяців активно скаржиться на спробу рейдерської атаки на його підприємство ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО». Про те, в районі подейкують, що таким чином він просто намагається усунути конкурентів з району, де має значну владну підтримку. Особливо занепокоєння виникає у пайовиків підприємства, які потерпають від свавілля цього «фермера».

Проте, як виявилось, це вже не перший і не єдиний випадок, коли посадові особи ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» усувають конкурентів методами, які виглядають, м’яко кажучі, не звосім законно.

Виявляється, що у 2014-2015 роках ФГ «ВАВІЛОН» було укладено договори оренди земельних ділянок в межах тієї ж Орловецької сільської ради Городищенського району Черкаської області. Але згодом відулися доволі дивні речі - ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО-АГРО» незаконно оформили договори оренди на ті ж земельні ділянки, що пояснити можна лише тим, що вони вступили в злочинний зговір із службовими особами виконкому Малосмілянської сільської ради та іншими невідомими особами. Інакше провернути данну оборудку булоб просто неможливо.

Власник ФГ «ВАВІЛОН» вирішив не миритися з цим та звернувся за захистом до правоохоронних органів. Наслідком такого звернення в 2016 році для нього стало - побиття, відібраний врожай та необхідність полишити країну на тривалий термін.

Кажуть, майже така сама доля чекала і на тих пайовиків Голуба, які вирішували стати одноосібниками (тобто почати самостійно обробляти свою землю) з тією тільки різницею, що виїхати з країни у них змоги не було.

Дані факти виглядають шокуючі для демократичної і правової країни. І тим більш шокує повна бездіяльність або неспроможність правоохоронців припинити беззаконня. Виходить, що власник ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» не терпить конкуренції, а тим паче, коли хтось звертається до правоохоронних органів проти нього? І тепер стає зрозуміло чому. Занадто «тяжкий» шлях був пройдений Голубом для того, що через газети називати своє підприємство «найбільшим в області».

За вказаними фактами ще 03 жовтня 2016 року Смілянським відділком поліції порушено кримінальне провадження № 12016250230002554. Проте, за три роки слідством майже нічого не зроблено, що не дивно з огляду на вплив Голуба на місцеву владу та його підтримку обласними депутатами.

Як ми повідомляли раніш, В Городищенському районі через суд намагаються легалізувати шахрайську схему із землеюб, а затримані в Орловці поліцією “рейдери” виявилися зовсім не злочинцями, а потерпілими.

Між іншим, сам Павло Голуб відкидає звинувачення і висуває власну версію подій. Проте, це жодним чином не спростовує очевидних фактів, які дуже відомі мешканцям принаймні кількох районів Черкащини. Він заявив в інтрев'ю. виданню "Вичерпно", що "Це підприємство — наше дітище. Ми будемо його відстоювати до кінця. Все це фальсифікація." говорить лише про те, що ця тривала історія найближчим часом не має шансів завершитися. Тим більш при такій відвертій політиці кришування та невтручання з боку обласної влади та правоохоронних органів.