Підрядника, що ремонтував дорогу по Смілянській оштрафовано на 2 мільйони гривень

Асфальтобетонне покриття вулиці Смілянська після минулої зими зазнало пошкоджень та потребує відновлення. Це має відбутися коштом підрядника,що виконував роботи. Тривалу процедуру, аби змусити виконати підприємця усі умови договору, юристи департаменту архітектури виконали. Наразі на майно недобросовісного підрядника накладено арешт. Міська влада вимагає, аби усі відновлювальні роботи відбулися найближчим часом
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