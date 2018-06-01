У Черкасах для дитячої лікарні придбали рентген-апарат

Протестували нове обладнання у День захисту дітей. Сучасний прилад оснащений захистом від ураження електричним струмом та є безпечним для дітей. Ним можна керувати дистанційно за допомогою пульта. Обладнання має функцію збереження налаштувань та відповідає усім вимогам медичного устаткування.

У міському департаменті охорони здоров᾽я іще багато планів на поточний рік. Понад 15 млн грн закладено лише на оновлення обладнання у лікарнях.

Одним із перших випробував рентген-апарат 9-місячний пацієнт. У хлопчика – запалення легенів. Та завдяки новітньому обладнанню. Лікарі констатують – немовля скоро одужає.

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