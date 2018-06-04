«Я, ти – ми разом»: черкаські поліцейські зафлешмобили з дітлахами

У День захисту дітей поліцейські Черкащини відвідали вихованців шкіл-інтернатів Черкаської області. Розповіли дітям про свою роботу, показали спецтехніку, зброю та спецзасоби, які поліція використовує під час виконання своїх службових обов’язків. Завершилися святкові заходи спільним флешмобом «Я, ТИ – МИ разом».

Вихованців ознайомили з діяльністю поліції та кінологічного центру, продемонструвавши виступи з використанням службових собак. Правоохоронці показали школярам службові автомобілі, зброю, спецзасобі і екіпірування, які використовують під час затримання правопорушників, звільнення заручників.

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