У Черкасах стартували Дні сталої енергії

Упродовж тижня на різних локаціях міста відбуватимуться просвітницькі заходи як для дорослих, так і для дітей. Їм розкажуть, навіщо берегти енергію, як це можна роботи та яким чином це впливає на наше довкілля.

Кілька днів поспіль в обласному центрі проводитимуть різні виставки, тренінги, майстер-класи, екскурсії, інтерактивні ігри та науковий пікнік.

У 2012 році Черкаси стали підписантом Угоди Мерів, що передбачає скорочення споживання енергії та власних викидів СО2 на 20% до 2020 року.

Відтак, це сприятиме розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя. У рамках цієї Угоди кожне місто щороку проводить Дні сталої енергії.

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