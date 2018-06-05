Смілянські рятувальники та лісівники провели спільні навчання

За задумом, під час патрулювання Сунківського лісового масиву майстер лісу виявив пожежу, про що повідомив працівників лісового господарства.

Після прибуття до місця виклику, лісівники приступили до гасіння, застосовуючи ранцеві оприскувачі. Також збивали вогонь на кромці пожежі, засипали його ґрунтом, подавали воду від пристосованої пожежної техніки та прокладали загороджувальні і опорні мінералізовані смуги. Саме такі ефективні способи гасіння пожеж на початковій стадії були продемонстровані лісівниками.

Але, згідно з додатковою інформацією, швидко ліквідувати пожежу наявними силами та засобами не вдавалося через високий клас пожежної небезпеки і поривчастий вітер. Тож до події долучилися Смілянський Держлісгосп та рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС. Після цього рятувальниками прокладена магістральна лінія та подано 2 стволи на гасіння верхової лісової пожежі, що розповсюджувалася хвойним підростом.

Загалом, в практичному навчанні взяли участь 20 рятувальників Смілянської 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини та працівники Смілянського Держлісгоспу. Задіяли також 8 одиниць спецтехніки.

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