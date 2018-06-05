На Черкащині зареєстровано понад 4500 тисячі дітей-інвалідів

Про це під час брифінгу поінформував завідувач обласного центру паліативної допомоги КЗ «Черкаський обласний онкологічний диспансер» Максим Босенко. Детальніше – далі у сюжеті «Антени».

Поділитися досвідом з черкащанами у галузі паліативної допомогти приїхали харківчани. Вони акцентують увагу на неприйнятті суспільством поняття – невиліковно хвора дитина.

До співпраці лікарі та активісти закликають соціальні служби, які мають допомагати сім᾽ям, що опинилися у складних життєвих обставинах.

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