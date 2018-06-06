Аби чесно вести бізнес у Черкасах, потрібно “занести грошей” керівництву СБУ?

Частина Дніпровського узбережжя між Черкасами та селом Свидівок - місце, де будують власні маєтки депутати та еліта черкаського бізнесу. Безумовно, зручне розташування та гарні краєвиди ваблять до себе багатьох охочих.

Чотири роки тому кілька ініціативних черкаських підприємців вирішили збудувати базу відпочинку неподалік села Свидівок, яка мала б стати альтернативою непомірно дорогим закладам, що розмістилися неподалік. З відповідним інвестиційним проектом вони звернулися до голови сільради.

Ще кілька років тому сільська школа у Свидівку була у вкрай занедбаному стані. Дякуючи тим коштам, що буди залучені від інвесторів, заклад освіти зазнав капітального ремонту. Голова сільради Світлана Вовк переконує, що громада села свої зобов'язання перед потенційними інвесторами виконала. Підприємці, що допомогли у вирішенні проблем сільській громаді, створили кооператив та отримали кілька земельних ділянок. Втім, як переконує Світлана Миколаївна, невдовзі після цього розпочалися незрозумілі перевірки з боку правоохоронних органів.

Чого хочуть силовики, добре знає Вадим Баранцов. За його словами, після реєстрації кооперативу з ним як із одним із ініціаторів створення бази відпочинку зв’язалися працівники Служби безпеки України, а саме Олег Кравченко. Олег Володимирович Кравченко - заступник начальника Управління Служби Безпеки України в Черкаській області. Деякий час виконував обов’язки начальника управління. Журналісти різних видань пов’язують саме його з діяльністю ОЗУ "Торпеди". Журналісти наголошують, що саме він виступив сполучною ланкою між криміналітетом та силовими структурами Черкас. Він вимагав від підприємців 50 000 доларів США. Слідство за цим прецедентом наразі ведеться працівниками відділу внутрішньої безпеки Головного управління СБУ. Якими будуть результати роботи, покаже час. Наразі пан Кравченко обіймає свою посаду та продовжує виконувати свої службові обов’язки, які зобов’язують Олега Володимировича дбати про безпеку нашої держави та безпеку кожного громадянина окремо. Навіть якщо йдеться про кооператив "Сьомий кілометр".

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