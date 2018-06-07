З початку року на водоймах Черкащини загинула 21 особа

З початку року на водоймах області виникло 30 пригод, внаслідок яких 21 особа загинула та 23 врятовано.

Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання громадянами елементарних правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані. Щодо надзвичайних подій за участю дітей, то нещасні випадки стаються зазвичай через те, що дорослі залишають дітей без нагляду поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки, або ж дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми. Для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки!

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