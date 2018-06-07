У Черкасах вщент згоріла автівка

Подія трапилася пообіді 6 червня на території автокооперативу «Нива» на вулиці Анатолія Лупиноса під час проведення газозварювальних ремонтних робіт. Про це інформує прес-служба УДСНС у Черкаській області.

Побачивши вогонь, що охопив автомобіль, чоловік намагався самостійно ліквідувати загорання, проте, зрозумівши небезпеку, звернувся за допомогою до Служби порятунку. Пожежу ліквідував черговий караул 1-державної пожежно-рятувальної частини, який оперативно прибув за викликом.

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