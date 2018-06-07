Афери в агросекторі Черкащини тривають і надалі

Продовжуємо відслідковувати історію городищенського фермера, яка є, на жаль, типовою для сьогоднішнього агросектору України.

Історія про те, як фермер з Городищенського району Голуб П.О. двічі продав своє підприємство, а потім сказав, що на нього напали рейдери, сама по собі цікава – такого шахрайства (на 20 мільйонів гривень) в Черкаській області ще не було.

Проте, ще цікавішим є той факт, з якою несамовитою відданістю захищають «жертву рейдерського нападу» місцеві можновладці та правоохоронні органи. І це не дивлячись на те, що Голуб П.О. не вперше використовує свою схему – зробив, а потім сказав, що не робив. Проста та зручна схема.

Проте, іноді наслідки діянь Голуба П.О. все ж знаходять своє відображення в судових рішеннях не на його користь. Так, незадовго до гучної афери з «рейдерським нападом», в березні 2018 року Господарський суд Черкаської області задовольнив позов ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БТУ-ЦЕНТР» про стягнення грошових коштів з ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО». Наводимо витяг з цього судового рішення (справа №925/91/18):

«У відзиві на позов відповідач - ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДІНПРО АГРО» заперечив підписання договору, погодження специфікації товару, доставку біопрепаратів в господарство та прийняття цих біопрепаратів»

«У судовому засіданні представник відповідача - ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДІНПРО АГРО» опосередковано визнав позовні вимоги та пояснив, що партія біопрепаратів в кількості 4 позицій поставлена на виробництво відповідача як демонстраційна пропозиція... Препарати прийняв головний агроном відповідача. Представник відповідача підтвердив також отримання від позивача та реєстрацію податкової накладної на цю господарську операцію. Доказів погашення боргу не надано».

Тож, як бачимо, досвід заперечення очевидних фактів у Голуба П.О. вже був. І на момент здійснення афери щодо подвійного продажу ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», а потім і переоформлення підприємства знову на себе, діяв він уже впевненіше.