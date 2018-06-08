У Черкасах відкрили «Крилату стежку»

Розумний туристичний маршрут розробили в рамках соціальної співпраці між мобільним оператором та Черкаською міською радою. Стежка пролягає через 14 визначних місць та пам᾽яток. Стартову позначку із QR-кодом урочисто заклали на Соборній площі.

Долучитися до маршруту може кожен власник смартфону, що підключений до інтернету. Для цього необхідно відсканувати QR-код і перейти за посиланням. На екрані гаджета з᾽явиться інформація про туристичний об᾽єкт та вказівник, де знаходиться наступне історичне місце.

До розумного маршруту уже долучилися Полтава, Ужгород, Чернівці, Львів, і тепер Черкаси. Міська влада закликає громадян берегти таблички із QR-кодами і не забирати їх на згадку.

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