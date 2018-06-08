ANTENNASTUDIO: Вікторія Пожар та Ігор Волошин

Черкаські посадовці отримали підозри від обласної прокуратури. Йдеться про заступника міського голови Ігоря Волошина та заступника директора департаменту освіти Максима Шадловського. Їх обвинувачують у розкраданні понад 3 млн грн бюджетних коштів.

Аби довести свою невинуватість, посадовці вирішили продемонструвати спортивне обладнання, яке було закуплене для нової гімнастичної зали. За словами замовників, обладнання німецького виробника має європейську сертифікацію і відповідає усім стандартам. Інвентар дійсно зберігається в одному з приміщень колишньої тютюнової фабрики під цілодобовою охороною.

Посадовці припускають, що безпідставний тиск правоохоронних органів обґрунтований політичним замовленням збоку опонентів. Тож крапку у цій справі поставить суд.