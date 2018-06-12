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Правосуддя чи політичне переслідування: підозрюваний черкаський освітянин прокоментував ухвалу суду

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Правосуддя чи політичне переслідування: підозрюваний черкаський освітянин прокоментував ухвалу суду

Днями заступник директора департаменту освіти і гуманітарної політики Максим Шадловський отримав підозру від прокуратури Черкаської області щодо розкрадання бюджетних коштів у сумі понад 3 млн грн. Саме стільки витратили на закупівлю обладнання для нової гімнастичної зали, що відкриють у колишньому кінотеатрі «Мир».

Попри те, що правоохоронцям було продемонстровано наявне обладнання Максим Шадловський разом зі своїм колегою Ігорем Волошиним постали перед судом. Детальніше – у сюжеті «Антени».

Дивіться також: У Черкасах «підозрювані» посадовці показали обладнання, яке нібито вкрали.

TV сюжет, Пряма мова
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