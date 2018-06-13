ЦВК достроково припинила повноваження Черкаської міської виборчої комісії через систематичні порушення

12 червня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого було розглянуто окремі питання діяльності Черкаської міської виборчої комісії.

Так, Комісія встановила систематичні порушення Черкаською міською виборчою комісією Конституції України і законів України та достроково припинила повноваження усього її складу.

При цьому було встановлено, що місцеві організації політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, а також зареєстровані в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцеві організації політичних партій, які мають право подання кандидатур до складу вказаної виборчої комісії, можуть не пізніше 24 години 14 червня 2018 року подати до ЦВК кандидатури для включення до її складу.

Також Комісія звернулася до Головного управління Національної поліції в Черкаській області та передала копії матеріалів для проведення перевірки наведених у них обставин та вжиття заходів реагування відповідно до законодавства України.

Разом з тим ЦВК звернула увагу нового складу Черкаської міської виборчої комісії на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства України у своїй діяльності.

За інформацією прес-служби ЦВК