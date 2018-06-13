Черкаська прокуратура оцінила свободу для матері двох дітей у 3 мільйони гривень

Сьогодні у Придніпровському суді Черкас мав місце черговий епізод у штучно сфабрикованій справі проти заступника міського голови Волошина та посадовця Максима Шадловського. Цього разу прокуратура Черкас намагалася стягнути з приватного підприємця Наталії Бондаренко 3 мільйони 262 тисячі гривень застави або позбавити її волі.

Наталія Бондаренко - саме той підприємець, який минулого року виграв тендер на укомплектування гімнастичними снарядами нової спортивної зали. Волошина та Шадловського прокуратура звинувачує у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, а пані Наталію - у пособництві цим посадовцям через попередню змову.

Пані Наталія - мати двох неповнолітніх дітей, молодший перебував у залі суду разом із батьками, жінка з чоловіком не мають великих статків та навіть живуть у будинку, придбаному в іпотеку.

Тендерна пропозиція Наталії Бондаренко була найпривабливішою, ціна найнижчою, обладнання, що придбали для спортивної школи, усе є в наявності, передане з відповідними документами, міська рада претензій до підприємця не має.

Усі претензії прокуратури мали контраргументи від адвоката Наталії Бондаренко. Адвокат також навів докази, що заперечували більшість із висунутих прокуратурою звинувачень.

Слідчий суддя Світлана Позарецька, вислухавши обидві сторони, винесла таку ухвалу.

Сама пані Наталія, безумовно, задоволена подібним рішенням суду. Втім, громадські активісти, що тримають руку на пульсі цієї справи, переконані у політичній розправі, яку намагаються реалізувати через суди та правоохоронців.

На жаль, це не остаточне рішення. Антена зобов'язується інформувати своїх глядачів про усі нюанси та деталі проходження цієї справи.

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