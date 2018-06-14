Черкаські рятувальники продемонстрували дітям нову пожежну автівку

Перший виїзд на новому пожежному авто рятувальники здійснили для проведення громадської Акції "Запобігти.Врятувати. Допомогти".

12 червня у бойовий розрахунок міста Черкас був поставлений новий пожежно-рятувальний автомобіль. На ньому співробітники ДСНС вирушили у перший виїзд та він був, на щастя, не на пожежу, а на громадську акцію "Запобігти.Врятувати.Допомогти".

На початку заходів рятувальники організували виставку аварійно-рятувального спорядження та спецодягу. Всі бажаючі мали можливість приміряти бойовий одяг, апарати захисту органів дихання, посидіти в пожежному автомобілі та почути сирену, яку рятувальники вмикають, виїжджаючи на пожежу.

Теоретична ж частина пройшла у формі вікторини: рятувальники відповідали на допитливі та цікаві запитання щодо безпеки життєдіяльності. Багато запитань було й про пожежну службу.

А далі школярі змогли відчути себе у ролі справжніх бійців ДСНС, примірявши захисні костюми, бойовий одяг та каски пожежних. Традиційно ця частина акції викликала величезне захоплення. Можливо, ці хвилини перебування у бойовому одязі вогнеборців із стволом у руках для когось із дітлахів стануть визначальними у виборі майбутньої професії пожежного-рятувальника.

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