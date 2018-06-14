15 червня рух автотранспорту по мосту через Дніпро буде закрито 

Служба автомобільних доріг у Черкаській області повідомляє, що на мосту через річку Дніпро на ділянці км 23+068 автодороги державного значення Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань 15 червня будуть проводитися роботи із влаштування осьової горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком.

На час проведення робіт 15 червня з 10 до 11 години, з 12 до 13 години та з 14 до 15 години рух автотранспорту по мосту через Дніпро буде закрито. В інший час рух автотранспорту здійснюватиметься без обмежень.