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У черкаському Центрі медико-санітарної допомоги оновили фойє

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У черкаському Центрі медико-санітарної допомоги оновили фойє

Дизайн передпокою П᾽ятої поліклініки виконаний у жовто-синіх тонах та відповідає усім стандартам. Тут і стіл довідок, і реєстратура і навіть електронний розклад прийому лікарів. На урочисте відкриття відремонтованого приміщення прибув особисто міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

В цьому році буде завершено ремонти у холів у всіх вісьмох колишніх поліклініках (5 дорослих та 3 дитячих). Лідирує у рейтингу оновлень – П᾽ятий центр медико-санітарної допомоги.

На другому поверсі лікувального закладу вже цьогоріч відкриють оновлену сімейну медицину та басейн. Абгрейт чекає й на інші черкаські медустанови.

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TV сюжет, У Черкасах
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