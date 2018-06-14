У черкаську лікарню придбали сучасний апарат УЗД

Апарат безкоштовно обслуговуватиме пацієнтів усіх відділень стаціонару Третьої міської лікарні. Обладнання урочисто презентували напередодні Дня медика. Першим пацієнтом у кабінеті УЗД став міський голова Черкас – Анатолій Бондаренко.

Третя міська лікарня обслуговує 22 тис. пацієнтів щороку. До того, ж саме тут розташований травмпункт, де надають екстрену допомогу. Тож оновлення цього лікувального закладу – у пріоритеті для міської влади.

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