Департамент освіти міськради судиться з Черкаським Держказначейством

Директор департаменту освіти Сергій Воронов прокоментував ситуацію, яка наразі сталася з фінансуванням робіт та послуг, які замовляє департамент. Роботи по деяких об’єктах освіти припинено через те,що фахівці Держказначейства вбачають порушення закону у договорах з підрядниками, які є виконавцями робіт. Патова ситуація також склалася із постачанням продуктів для найменших черкащан, що відвідують дитячі садочки.Вирішення ситуації, що виникла ,можливе лише через судові рішення. Втім це втрата часу, яка вплине на ціну за послуги або товари

Дивіться також: Черкаська прокуратура оцінила свободу для матері двох дітей у 3 мільйони гривень