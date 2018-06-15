Біля мерії Черкас двоє депутатів ганяли м’яча

На площі перед міської радою депутати Згіблов та Радуцький влаштували акцію протесту проти рішення колег, щодо перерозподілу коштів міського бюджету.Також гралися у м’яча та позували на камери кілька юнаків певно учнів школи №34, яка цьогоріч позбавлена можливості отримати фінансування на ремонт спортивної зали. Акція була нечисленною. Кількість м’ячів та поліціянтів була більшою ніж учасників акції протесту. Член виконкому Діана Тяско назвала цей захід політичним піаром та назвали справжні причини змін у бюджеті Черкас

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