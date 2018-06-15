У Черкасах п᾽яний водій влаштував нічні перегони

Черкащани стали свідками, як на бульварі Шевченка водій Opel з іноземною реєстрацією влаштував “форсаж”, тікаючи від патрульних. А все через те, що чоловік за кермом був нетверезий та не мав при собі жодних документів.

Поліцейські почали зупиняти порушника, та він намагався втекти від відповідальності, тим самим наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Перегони закінчилися наїздом євробляхи на перешкоду. Окрім водія в салоні перебували й пасажири. Ніхто з учасників події не постраждав.

34-річного кермувальника затримали та перевірили на вміст алкоголю. Результат - 2,09 проміле, що у понад десять разів перевищує допустиму норму алкоголю. На порушника склали адмінматеріали за ст. 185, ст. 122-2, ст. 124, ч. 1 ст. 126 та ч. 1 ст. 130 КУпАП. Авто евакуювали на арештмайданчик.

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