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Біля черкаської ТЕЦ сталася масштабна ДТП

Біля черкаської ТЕЦ сталася масштабна ДТП

Ніхто із водіїв не постраждав. Автомобіль МАЗ, який був завантажений гран відсівом, вилетів на зустрічну смугу та зніс бетонну опору, - повідомив свідок події Валерій Мироненко. Внаслідок ДТП було пошкоджену тролейбусну лінію, яка сполучає підприємство АЗОТ з містом, через це заблокованими залишалися 2 тролейбуси інші довелося скасувати. Близько 4 годин знадобилося для того щоб звільнити про'їжджу частину і відновити рух тролейбусів. Всі обставини вивчають правоохоронці.

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TV сюжет, Випадки
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