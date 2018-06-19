Біля черкаської ТЕЦ сталася масштабна ДТП

Ніхто із водіїв не постраждав. Автомобіль МАЗ, який був завантажений гран відсівом, вилетів на зустрічну смугу та зніс бетонну опору, - повідомив свідок події Валерій Мироненко. Внаслідок ДТП було пошкоджену тролейбусну лінію, яка сполучає підприємство АЗОТ з містом, через це заблокованими залишалися 2 тролейбуси інші довелося скасувати. Близько 4 годин знадобилося для того щоб звільнити про'їжджу частину і відновити рух тролейбусів. Всі обставини вивчають правоохоронці.

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