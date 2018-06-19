У Черкасах відзначили переможців Всесвітньої літньої Гімназіади

З 2 по 9 травня 2018 року в м. Маракеш (Королівство Марокко) пройшла Всесвітня літня гімназіада. Участь у змаганнях взяли4000 учасників з 24 країн світу. За збірну України виступали 122 школярі віком від 14 до 17 років з 22 областей та міста Києва. Усього було понад три тисячі спортсменів з майже 60 країн світу. Наші школярі змагалися в 17 видах спорту.

Черкасець Іван Прудіус посів ІІІ місце із дзюдо, Максим Кофан – ІІ місце із боксу. Від імені міської ради вони нагороджені за значний особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту та підвищення авторитету міста на міжнародному рівні.

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Фото - Ірина Надюк.