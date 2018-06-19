Екс-керівник «Черкаситеплокомуненерго» знову очолив підприємство

Новопризначеним директором став депутат Черкаської міськради Павло Карась, який 7 років тому вже стояв на чолі підприємства. Як воно – повернутися у нове-старе крісло, в ексклюзивному коментарі «Антени». Депутат погодився на пропозицію міського голови, оскільки має досвід роботи на підприємстві. Нині «Черкаситеплокомуненерго» має понад 100 млн грн заборгованості, низький рівень зарплати та застарілу техніку. Про стратегію розвитку підприємства новий керівник готовий поінформувати вже за місяць.

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