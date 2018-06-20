З 2 липня дитячі садки почнуть закривати на ремонт (графік)

У період, поки у вашому дитсадку триватиме ремонт, батькам рекомендують перевести дітей у ті дошкільні навчальні заклади, в яких групи будуть працювати, інформує прес-служба Черкаської міської ради.

Графік, за яким від початку липня закриватимуть садочки на ремонт, такий:

- з 02.07.2018 по 31.07.2018 дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №1 "Дюймовочка";

- з 23.07.2018 по 03.08.2018 – №2 "Сонечко";

-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №5 "Червона гвоздика";

-з 02.07.2018 по 10.08.2018 – №7 "Зірочка";

-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №9 "Ластівка";

-з 23.07.2018 по 10.08.2018 – №10 "Ялинка";

-з 02.07.2018 по 03.08.2018 – №13 "Золотий ключик";

-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №18 "Вербиченька";

-з 02.07.2018 по 13.08.2018 – №21 "Веселка";

-з 17.07.2018 по 31.07.2018 – №22 "Жайворонок";

-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №23 "Струмок";

-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №25 "Пізнайко";

-з 16.07.2018 по 10.08.2018 – №27 "Ромашка";

-з 02.07.2018 по 17.08.2018 – №29 "Ластівка";

-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №30 "Вербиченька";

-з 16.07.2018 по 03.08.2018 – №31 "Калинка";

-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №32 "Теремок";

-з 02.07.2018 по 10.08.2018 – №33 "Супутник";

-з 16.07.2018 по 03.08.2018 – №34 "Дніпряночка";

-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №35 "Горобинка";

-з 16.07.2018 по 17.08.2018 – №37 "Ракета";

-з 23.07.2018 по 03.08.2018 – №38 "Золотий ключик";

-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №39 "Щасливе дитинство";

-з 16.07.2018 по 03.08.2018 – №41 "Дударик";

-з 16.07.2018 по 31.07.2018 – №43 "Морська хвиля";

-з 02.07.2018 по 27.07.2018 – №45 "Теремок";

-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №46 "Малятко";

-з 01.08.2018 по 23.08.2018 – №50 "Світлофорчик";

-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №54 "Метелик";

-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №55 "Лісовий куточок";

-з 02.07.2018 по 10.08.2018 – №57 "Волошка";

-з 02.07.2018 по 13.07.2018 – №59 "Петрушка";

-з 18.07.2018 по 31.07.2018 – №60 "Ялинка - веселинка";

-з 01.08.2018 по 17.08.2018 – №61 "Ягідка";

-з 02.07.2018 по 20.07.2018 – №62 "Казка";

-з 01.08.2018 по 10.08.2018 – №63 "Топольок";

-з 01.08.2018 по 17.08.2018 – №65 "Котигорошко";

-з 02.07.2018 по 07.08.2018 – №69 "Росинка";

-з 01.08.2018 по 31.08.2018 – №70 "Настуся";

-з 23.07.2017 по 10.08.2018 – №72 "Струмок";

-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №73 "Мальвіна";

-з 16.07.2018 по 10.08.2018 – №74 "Лісова пісня";

-з 01.08.2018 по 10.08.2018 – №76 "Золотий півник";

-з 02.07.2018 по 16.07.2018 – №77 "Берізка";

-з 25.06.2018 по 20.07.2018 – №78 "Джерельце";

-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №81 "Незабудка";

-з 16.07.2018 по 31.08.2018 – №83 "Дюймовочка";

-з 30.07.2018 по 17.08.2018 – №84 "Вінні-Пух";

-з 06.08.2018 по 23.08.2018 – №86 "Світанок";

-з 25.06.2018 по 31.07.2018 – №87 "Дельфін";

-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №89 "Віночок";

-з 02.07.2018 по 13.07.2018 – №90 "Весняночка";

-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №91 "Кобзарик".