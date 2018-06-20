З 2 липня дитячі садки почнуть закривати на ремонт (графік)

У період, поки у вашому дитсадку триватиме ремонт, батькам рекомендують перевести дітей у ті дошкільні навчальні заклади, в яких групи будуть працювати, інформує прес-служба Черкаської міської ради.
Графік, за яким від початку липня закриватимуть садочки на ремонт, такий:
- з 02.07.2018 по 31.07.2018 дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №1 "Дюймовочка";
- з 23.07.2018 по 03.08.2018 – №2 "Сонечко";
-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №5 "Червона гвоздика";
-з 02.07.2018 по 10.08.2018 – №7 "Зірочка";
-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №9 "Ластівка";
-з 23.07.2018 по 10.08.2018 – №10 "Ялинка";
-з 02.07.2018 по 03.08.2018 – №13 "Золотий ключик";
-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №18 "Вербиченька";
-з 02.07.2018 по 13.08.2018 – №21 "Веселка";
-з 17.07.2018 по 31.07.2018 – №22 "Жайворонок";
-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №23 "Струмок";
-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №25 "Пізнайко";
-з 16.07.2018 по 10.08.2018 – №27 "Ромашка";
-з 02.07.2018 по 17.08.2018 – №29 "Ластівка";
-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №30 "Вербиченька";
-з 16.07.2018 по 03.08.2018 – №31 "Калинка";
-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №32 "Теремок";
-з 02.07.2018 по 10.08.2018 – №33 "Супутник";
-з 16.07.2018 по 03.08.2018 – №34 "Дніпряночка";
-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №35 "Горобинка";
-з 16.07.2018 по 17.08.2018 – №37 "Ракета";
-з 23.07.2018 по 03.08.2018 – №38 "Золотий ключик";
-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №39 "Щасливе дитинство";
-з 16.07.2018 по 03.08.2018 – №41 "Дударик";
-з 16.07.2018 по 31.07.2018 – №43 "Морська хвиля";
-з 02.07.2018 по 27.07.2018 – №45 "Теремок";
-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №46 "Малятко";
-з 01.08.2018 по 23.08.2018 – №50 "Світлофорчик";
-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №54 "Метелик";
-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №55 "Лісовий куточок";
-з 02.07.2018 по 10.08.2018 – №57 "Волошка";
-з 02.07.2018 по 13.07.2018 – №59 "Петрушка";
-з 18.07.2018 по 31.07.2018 – №60 "Ялинка - веселинка";
-з 01.08.2018 по 17.08.2018 – №61 "Ягідка";
-з 02.07.2018 по 20.07.2018 – №62 "Казка";
-з 01.08.2018 по 10.08.2018 – №63 "Топольок";
-з 01.08.2018 по 17.08.2018 – №65 "Котигорошко";
-з 02.07.2018 по 07.08.2018 – №69 "Росинка";
-з 01.08.2018 по 31.08.2018 – №70 "Настуся";
-з 23.07.2017 по 10.08.2018 – №72 "Струмок";
-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №73 "Мальвіна";
-з 16.07.2018 по 10.08.2018 – №74 "Лісова пісня";
-з 01.08.2018 по 10.08.2018 – №76 "Золотий півник";
-з 02.07.2018 по 16.07.2018 – №77 "Берізка";
-з 25.06.2018 по 20.07.2018 – №78 "Джерельце";
-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №81 "Незабудка";
-з 16.07.2018 по 31.08.2018 – №83 "Дюймовочка";
-з 30.07.2018 по 17.08.2018 – №84 "Вінні-Пух";
-з 06.08.2018 по 23.08.2018 – №86 "Світанок";
-з 25.06.2018 по 31.07.2018 – №87 "Дельфін";
-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №89 "Віночок";
-з 02.07.2018 по 13.07.2018 – №90 "Весняночка";
-з 02.07.2018 по 31.07.2018 – №91 "Кобзарик".