У Смілі влаштували “літню пригоду” для особливих дітей

Табір відпочинку «Літня пригода», що цього року працював на базі реабілітаційного центру «Барвінок», об’єднав майже два десятки дітей з особливими потребами.

14 незабутніх днів організували для них працівники міського Будинку дитячої та юнацької творчості. Тож останній день табору був святковим і водночас сумним, з нотками прощання. Слова вдячності за розуміння, увагу і підтримку лунали на адресу працівників Центру, а також батьків і бабусь, котрі увесь час були поруч з дітьми.

У свою чергу учасники табору також підготували чимало сюрпризів для своїх рідних. Вони не лише виконували пісні, показували інсценівки, а й декламували навіть власні поезії, глибо осмислюючи події, котрі нині відбуваються в країні.

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