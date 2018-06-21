«Просто поряд проходили»: на Соборній площі розгорнули підозрілу акцію

Опівдні 21 червня понад півсотні осіб зібралися навпроти Черкаської ОДА, аби висловити свій протест. Проти чого – більшість учасників акції не знали. Вони підходили на площу невеликими групами. Як пояснили організатори: на акції зібралися атовці та фермери аби вимагати відставки голови Держгеокадастру в Черкаській області Ольги Залоги, яка виступила проти незаконного використання сотень га державних земель, про що неодноразово повідомляв наш телеканал. Ймовірно, шляхом акції протесту псевдо активісти діють в інтересах так званих агробаронів, власників великих банків землі на Черкащині.

І яким було здивування, коли на площу почали підходити школярі, які не могли пояснити причину своєї присутності. Неповнолітні вказали журналістам на представників оргкомітету, втім останні спочатку підтвердили, а потім спростували свою причетність до молоді.

У натовпі нарешті знаходимо організатора заходу – Ірину Ванникову. Жінка не приховує своєї причетності до агрокорпорації олігарха Юрія Косюка, якого пов᾽язують з головою Черкаської ОДА Юрієм Ткаченком та нардепом Владиславом Голубом.

Учасники акції вже звернулися до Вищого державного керівництва та Генпрокуратури. На площі збираються стояти до тих пір, поки їх не почують.

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