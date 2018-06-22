У Черкасах вшанували жертв німецько-радянської війни

22 червня – день початку німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п'ятого українця. З нагоди пам᾽ятної дати черкащани поклали квіти до Пагорбу Слави.

Цьогоріч Силами КП "ЧЕЛУАШ", "Комбінату комунальних підприємств" та комунального відділу департаменту ЖКК Черкаської міської ради було приведено у належний санітарний стан могили загиблих у Другій Світовій війні, пам'ятники, Площу Слави та меморіальний комплекс "Пагорб Слави", - зведений у пам'ять про загиблих мешканців міста в роки німецько-радянської війни.

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