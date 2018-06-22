23 червня очікується похолодання та дощі

Із північного-заходу до Черкащини підступає активний холодний атмосферний фронт, який суттєво остудить повітря та змінить характер погоди, інформує Черкаський гідрометцентр.

Вже вночі 22 та вдень 23 червня чекаємо грози, місцями сильні зливи, шквальний вітер 15-20 м/с та град.

Ввечері 22 червня першими на собі відчують вплив цього атмосферного розділу жителі Уманського, Христинівського, Монастирищенського та Жашківського районів.

Найбільшу кількість дощу прогнозуємо наступної ночі та завтра в другій половині дня. Розподілятимуться дощі як у часі, так і по території нерівномірно. Однак, навіть свіжа та дощова погода не повинні зіпсувати настрій випускникам, їх батькам та вчителям.

У неділю фронти покинуть наш регіон, атмосфера заспокоїться. З понеділка прогнозуємо ВІДНОВЛЕННЯ ПОТЕПЛІННЯ з комфортними температурами повітря до +28º вдень.