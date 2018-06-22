У Смілі відбулася безпрецедентна сесія міської ради

З трьох питань, позачергово винесених на розгляд депутатів, смілянські обранці не підтримали жодного.

Палкі дебати з самого початку під час обговорення першого питання розгорілися ще на бюджетній комісії, що передувала сесійному засіданню. Думки щодо необхідності підвищення податків для місцевих підприємців кардинально розійшлися.

Завадили особисті амбіції депутатам дослухатись і до голови Спілки батьків дітей з інвалідністю. Прохання Анни Лихвар, котра сама є матір’ю трьох діток з особливими потребами, посприяти у створенні молодіжного арт-центру, де передбачено і інклюзивний простір, так і не почули.

Члени бюджетної комісії говорили про те, що потрібно виділяти кошти на інші потреби, та мовчали, що місто втрачає 600 тисяч гривень, які готові на умовах співфінансування виділити з держбюджету для створення єдиного на Черкащині сучасного молодіжного Арт-простору.

На сесії кворум депутатів зібрався. Але конструктиву також не було. Більше двох годин сперечалися депутати, але так і не проголосували жодне з питань порядку денного. Не дійшовши згоди, смілянські обранці не лише не внесли зміни у рішення «Про місцеві податки та збори», а й навіть не погодили надходження з держбюджету цільової субвенції на зарплату медикам на третій квартал у розмірі 4, 5 мільйони гривень. Ситуація для Сміли фактично безпрецедентна. Тож або ті, хто взялися керувати нашим містом, вважають, що його мешканці занадто багаті, і не потребують фінансової допомоги з держбюджету, або вони просто не думають про наслідки, про місто і його жителів, не кажучи вже по якийсь.

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