Пляжний сезон: смілян закликають відпочивати відповідально

Температура повітря стрімко зростає і сміляни масово шукають порятунку від спеки біля водойм. Та, на жаль, не завжди відпочинок на воді закінчується щасливо. І про це невтомно наголошують рятувальники.

На превеликий жаль, не думаючи про наслідки, безпекою на воді нехтують не лише діти, а й дорослі. І причиною тому – алкоголь. Алкоголь і вода, як правило породжують сльози. Тому роз’яснювальну профілактичну роботу на центральному пляжі у Смілі з відпочивальниками працівники смілянського райвідділу державної служби з надзвичайних ситуацій проводять регулярно, сподіваючись, що це допоможе зберегти найцінніше – людське життя.

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