Державні реєстратори закликають черкащан користуватись он-лайн сервісами

Міністерством юстиції запроваджені он-лайн сервіси, що діють у відділах державної реєстрації актів цивільного стану. Про отримання послуг через інтернет у коментарі «Антені» розповіла начальник відділу ДРАЦС управління державної реєстрації ГТУЮ в Черкаській обл. Анжела Пустовар.

За допомогою веб-порталу громадяни можуть подати заяви про реєстрацію шлюбу, розлучення, про повторну видачу свідоцтв тощо. Записатися на прийом можна безпосередньо у відділах ДРАЦС. Також з квітня 2018 року запроваджено «гарячу лінію»: 63-34-78, куди можна телефонувати з понеділка по п᾽ятницю у робочий час та он-лайн чат.

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