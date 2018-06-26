Музичні Черкаси: як звучить Черкаський народний хор

Черкаський академічний заслужений український народний хор працює при обласній філармонії. Художній керівник та головний диригент - Володимир Федас. Нині в Черкаському хорі працює понад 70 осіб – артисти хорової та балетної груп, оркестранти.

На урочистостях напередодні Дня Конституції Україні хористи виконали пісні «Земле моя, земле» - слова: Микола Негода, музика: Євген Кухарець та «Степом, степом» - слова: Микола Негода, музика: Анатолій Пашкевич.

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