У Черкасах відкрили пам᾽ятні знаки видатним українцям

На фасаді обласної філармонії увіковічнили образи народних артистів України Раїси Кириченко, Анатолія Пашкевича та поета Миколи Негоди, які тривалий час жили й працювали у Черкасах.

Над розробкою архітектурних витворів працювали відомі художники Віктор Крючко, Сергій Хурсенко, Василь Дмитренко на чолі з Іваном Фізером, якого урочисто нагороджено пам᾽ятним знаком з нагоди 200-річчя з Дня народження Тараса Шевченка.

На урочистостях звучали пісні видатних українців. А право урочисто відкрити пам᾽ятні знаки надали донці Анатолія Пашкевича – Оксана, яка продовжує батьківську справу і є солісткою Черкаського народного хору.

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