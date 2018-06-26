Північний офіс Держаудитслужби запрошує громадськість до спілкування

Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області нагадує про дію «Телефону довіри».

Зворотній зв’язок з громадськістю здійснюється щодня (крім вихідних та святкових днів) з 9.00 до 18.00 (п’ятниця з 9.00 до 16.45) за номером:

0(472)63-85-90 (м. Черкаси) та 0(44) 272-60-29(м. Київ)

Кожен громадянин може отримати роз'яснення щодо повноважень Держаудитслужби, а також повідомити про порушення чинного законодавства при використанні державного чи комунального майна підприємствами, установами, організаціями.

Крім того, на «Телефон довіри» приймаються й звернення щодо виявлення фактів можливих корупційних та інших неправомірних дій, рішень посадових осіб органів Держаудитслужби при здійсненні ними своїх повноважень.

Прес-служба Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області