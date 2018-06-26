Черкаські спортсмени потребують оновлення інвентарю

Про це під час прес-конференції повідомили тренери з веслування, кульової стрільби та гімнастики. Їхні вихованці приносять славу Україні та Черкащині зокрема, але тренуються на розбитих човнах та брусах.

Нині веслярі готуються до Олімпійських юнацьких ігор. Проблема черкащан в інвентарі, яким спортсмени поступаються. Вартість спортивних човнів складає 8 тис євро. На застарілих обладунках тренуються й черкаські гімнасти, які через це отримують травми. А попереду змагання міжнародного рівня.

Черкаські стрільці проводять змагання європейського рівня на позиченому обладнанні у поляків. Нещодавно в Україні згоріло єдине професійне стрільбище у Львові.

Стрільці вкотре просять обладнати тир на базі колишньої тютюнової фабрики. До слова, з початку року у Черкасах звання майстер спорту отримали 17 спортсменів.

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