Лабораторна служба МОЗ України моніторить стан річкової води

За період з 15 по 21 червня 2018 року Центром громадського здоров’я було проведено 1127 досліджень якості річкової води за мікробіологічними показниками: з них не відповідають нормативам на мікробне забруднення 86 дослідження (7,6%).

За результатами перевищень мікробіологічних показників надані рекомендації власникам щодо виставлення знаків про заборону купання, поінформовано органи місцевого самоврядування, засоби масової інформації, в т.ч. на веб-сторінках, питання заслухано на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із прийняттям відповідних рішень.

Як не дивно, Черкаси у перелік нерекомендованих для купання пляжів, які перебувають під контролем Лабораторної служби МОЗ України, станом на 21.06.2018 не потрапили.

Перелік пляжів, які перебувають під контролем Лабораторної служби МОЗ України (як рекомендовані для купання, так і нерекомендовані)

* ЛКП - лактопозитивні кишкові палички

Загалом у поточному оздоровчому сезоні проводиться моніторинг якості води 173 морських та річкових пляжів (місця рекреаційного та оздоровчого використання) на території південних областей України, що мають вихід на морське узбережжя (Донецька обл., Запорізька обл., Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., м. Чорноморськ, м. Київ). З них 131 морський і 42 річкових (у тому числі і в м. Києві) із 218 зареєстрованих (178 морських і 42 річкових) пляжів.