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У Черкасах попрощалися із воїном АТО Геннадієм Нємцовим

У Черкасах попрощалися із воїном АТО Геннадієм Нємцовим

Церемонія прощання із загиблим відбулася 2 липня на Соборній площі міста.

Геннадій Нємцов, 1969 року народження, загинув від вогнепальних поранень у бою на Світлодарській дузі. Воїна поховають на 4-ому кладовищі на Алеї Героїв. У нього залишилися дружина та двоє дітей – син та донька. У зв’язку з трагічною подією у Черкасах оголошено День трауру.

Міська влада звертається до всіх жителів достойно вшанувати Героя, який обороняв цілісність і суверенітет України, відмінити всі розважальні заходи, приспустити державні прапори та вшанувати його пам’ять.

Дивіться також: Урочистим покладанням квітів та молебнем вшанували пам’ять загиблих атовців.

 

TV сюжет, У Черкасах
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