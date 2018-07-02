У Черкасах попрощалися із воїном АТО Геннадієм Нємцовим

Церемонія прощання із загиблим відбулася 2 липня на Соборній площі міста.

Геннадій Нємцов, 1969 року народження, загинув від вогнепальних поранень у бою на Світлодарській дузі. Воїна поховають на 4-ому кладовищі на Алеї Героїв. У нього залишилися дружина та двоє дітей – син та донька. У зв’язку з трагічною подією у Черкасах оголошено День трауру.

Міська влада звертається до всіх жителів достойно вшанувати Героя, який обороняв цілісність і суверенітет України, відмінити всі розважальні заходи, приспустити державні прапори та вшанувати його пам’ять.

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