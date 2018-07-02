Черкаси увійшли у топ-12 найкомфортніших українських міст

Щорічно відповідний рейтинг складає журнал "Фокус". У ньому беруть участь 22 обласних центри України. Цьогоріч Черкаси розмістилися на 12 сходинці. Торік ми були сімнадцяті.

Українські міста оцінюють у семи категоріях: зарплати і ціни, освіта і робота, діяльність мерії, транспорт та інфраструктура, екологія, безпека, можливості для бізнесу. Серед переваг Черкас виділили гарну екологію. З недоліків відзначили безпеку.

Рівень середньої зарплати в Черкасах перевищує – 7000 грн. Вартість квартири у новобудові – 20 тисяч доларів. Дешевше житло тільки в Чернігові, Херсоні та Сумах. Показник зайнятості працездатного населення один із найвищих в Україні.

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