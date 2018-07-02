У День молоді у Смілі відбувся молодіжний фестиваль

А так як молоддю себе вважають і всі ті, хто має такий стан в душі , то у «Долині озер» зібралось люду чимало. Розваги були на різні смаки. Доки налаштовувались на свято: і молоді люди, і їх батьки могли більше дізнатись про вступ до вишів та коледжів. Бібліотекарів креативний спосіб популяризували свою найбільшу цінність книгу, а мережеві компанії – косметику. Для найменший учасників свята найпопулярнішим містом стали батути та гірки.

Урочиста частина свята не обійшлась без офіціозу і виступів чиновників. Та вона швидко змінилась концертною програмою. Сцену віддали у розпорядження молодих співаків і не дуже молодих, але закоханих у пісню. Майже тридцять вокалісті Сміли і Смілянського району вступили у боротьбу в конкурсній програмі «Сміла молодь –FEST». Співали і український фольклор, і сучасну пісню.

Поза конкурсом виступили і талановиті викладачі талановитих співаків. Повеселили всіх. Серйозні вокальні виконавці далі додавали святкового драйву. Доки їм на зміну не прийшли танцюристи і акробати. Таких молодих талантів у Смілі також вдосталь.

Родзинкою свята дня молоді у Смілі стали силові змагання. Молоді джури, збірна правоохоронців, рятувальники, волонтери, АТОвціта викладачі «Захисту Вітчизни» утворили команди та вступили у боротьбу на естафетах. Випробування були серйозними. Це дуже потішило азартних глядачів та змусило добряче попотіти учасників.

Вирішальним поєдинком для визначення переможців стало перетягування канатів. Щоб було легше добряче підтримували уболівальники.

В результаті святкового дня були визначені переможці і в вокальному конкурсі, і серед спортивних команд. Найкращими стала команда АТОвців, другими - рятувальники, третю сходинку посіли правоохоронці.

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