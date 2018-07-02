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У Черкасах розпочався прийом проектів Громадського бюджету-2018

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У Черкасах розпочався прийом проектів Громадського бюджету-2018

У міськвиконкомі закликають не гаяти часу та подавати заявки на втілення креативних ідей. Взяти участь у конкурсі проектів може кожен бажаючий. Для цього необхідно заповнити заявку безпосередньо у міськвиконкомі, або надіслати заповнену форму електронною поштою gb.ck.ua@ukr.net. Голосування за проекти відбудеться у листопаді. Як і минулоріч, містяни зможуть обрати відразу чотири фаворита. Кращі проекти буде реалізовано протягом 2019 року.

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