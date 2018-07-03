Відтепер черкащани платитимуть податки по-новому

З 2 липня Державна казначейська служба України відкрила нові бюджетні рахунки для зарахування платежів. Про це у коментарі «Антені» повідомила начальник відділу комунікацій ГУ ДФС в Черкаській обл. Олена Заскальна.

Інформацію про рахунки розміщено на веб-порталі ДФС у рубриці «Бюджетні рахунки» та на сайті Державної казначейської служби. Рахунки для перерахування митних платежів не змінилися, а щодо адміністративних санкцій – змінилися. Податківці закликають платників уважно заповнювати платіжні документи, аби не мати неприємностей та боргів.

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