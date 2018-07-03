У Черкасах юні моряки вивчають судноплавство на унікальному катері

Катер «Кузьмич» названо на честь позивного полковника ГУР України В'ячеслава Галви, який загинув під час бойових дій на Сході. Збройні сили України мають лише чотири таких катери, один з них – у Черкасах. Плавзасіб багато років був у неробочому стані. Гроші на ремонт катера виділили з міського бюджету. Наразі це найбільше судно юних морпіхів. Екскурсію плавзасобом провів заступник директора з навчально-виховної роботи Черкаського клубу юних моряків Михайло Шитко.

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