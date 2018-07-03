Новини

Перегляд TV On-line

Online

У Черкасах юні моряки вивчають судноплавство на унікальному катері

  • Головна
  • TV сюжет
  • У Черкасах юні моряки вивчають судноплавство на унікальному катері
У Черкасах юні моряки вивчають судноплавство на унікальному катері

Катер «Кузьмич» названо на честь позивного полковника ГУР України В'ячеслава Галви, який загинув під час бойових дій на Сході. Збройні сили України мають лише чотири таких катери, один з них – у Черкасах. Плавзасіб багато років був у неробочому стані. Гроші на ремонт катера виділили з міського бюджету. Наразі це найбільше судно юних морпіхів. Екскурсію плавзасобом провів заступник директора з навчально-виховної роботи Черкаського клубу юних моряків Михайло Шитко.

Дивіться також: До Дня Незалежності у Черкасах у плавання вийшов корабель, названий на честь загиблого АТОвця. 

TV сюжет, У Черкасах
No comments

Written by

View all posts by:

Схожі новини