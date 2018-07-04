У Черкасах розпочав роботу літній табір юних моряків

Тут діти вивчатимуть судноплавство на практиці та проходитимуть курс військово-патріотичного виховання. Все по справжньому: вартові на воротях, польові намети, фізичні навантаження, вишколи та навіть бронетранспортер. Протягом зміни 70 юних моряків будуть поєднувати навчання і відпочинок.

Морські піхотинці прибули до юних черкащан прямо з передової. Тож, як ніхто, знають усе, що потрібно справжньому моряку.

Мріє про далекі плавання і вихованець Клубу юних моряків – Аскольд. Хлопець займається у школі близько року, а вже входить в екіпаж човна.

Незабаром морські піхотинці планують організувати своїм наступникам справжню бойову тривогу з висадкою десанту на берег. Тож найцікавіше у таборі тільки починається.

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