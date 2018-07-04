«Школа мерів» зібрала черкащан на публічну дискусію

Йшлося про формування нової управлінської культури в містах, яка ґрунтуватиметься на системному стратегічному мисленні, відкритій публічній політиці та принципах належного врядування.

"Школа Мерів" – це інноваційна освітня програма, що покликана підготувати діючих міських голів та кандидатів у мери разом з їхніми командами до управління містами в умовах децентралізації.

В циклі регіональних дискусій черкащани проявили найбільшу активність серед українських міст. Участь у заході взяли біля півсотні активістів, місцевих політиків, експертів та журналістів.

Цьогорічна програма має на меті допомогти місцевим лідерам бути більш ефективними та конкурентоспроможними.

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