У Смілянському коледжі харчових технологій відбувся випускний

Хвилююче, надзвичайно щире і разом з тим урочисте свято відбулося в Смілянському коледжі харчових технологій Національного університету харчових технологій - випуск молодих спеціалістів!

Свято розпочалося з урочистого привітання Заслуженого працівника освіти України, кандидата технічних наук, директора коледжу Олександра Івановича Хоменка.

Завершилися навчальні заняття, пройшов напружений та відповідальний період - захист дипломних проектів… Завдяки творчій та наполегливій праці всього педагогічного колективу, підтримці батьків студенти навчання завершили. Загалом цьогоріч дипломи вручили 121 випускнику денної форми навчання.

Гордістю коледжу є 14 найкращих випускників. Вони отримали дипломи з відзнакою та грамоти за відмінне навчання. Заступник директора з навчально-виховної роботи разом із завідувачами відділень під бурхливі оплески присутніх вручили дипломи молодших спеціалістів вже тепер колишнім студентам коледжу . Для їх батьків пролунали слова подяки за виховання таких дітей. Батьківський комітет в свою чергу привітав випускників із важливим етапом дорослого життя, і подякував педагогам коледжу.

Двом випускникам закладу за особливі досягнення у розвитку молодіжної політики були вручені грамоти Управління сім’ї, молоді та спорту Черкаської ОДА. Ще ряд випускників за особистий внесок у розвиток студентського самоврядування були нагороджені грамотами управління освіти Смілянської міськради.

Традиційно відбулося відзначення творчих та активних особистостей. Визначено найдостойніших, що будуть носити звання переможця у номінації «Зірка СКХТ» та «Громадський лідер СКХТ ». Із зірковими статуетками в руках ці хлопці від імені всіх випускників подякували викладачам коледжу за міцні знання, теплоту сердець і розуміння. Запевнили – будуть гідно нести звання випускника СКХТ, прославляючи рідну аlma mater корисними справами. А нині дарують всім присутнім на святі танцювальні композиції та запальні пісні.

Випускники хоча і прощаються з технікумом – проте прощатися один з одним ці юнаки і дівчата точно не збираються. Дипломи та професії у них ідентичні, тож раді будуть якщо вчитись далі чи працювати будуть також недалеко один від одного! Головне, що перспективи у випускників СКХТ є. Переваги при вступі у Національний університет харчових технологій і безліч можливостей для працевлаштування.

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