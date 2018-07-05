У Черкасах під час пожежі евакуювали 10 людей

4 липня о 16:45 виникла пожежа на другому поверсі 5-ти поверховому житловому будинку на вулиці Різдвяній, - повідомляє прес-служба Управління ДСНС в Черкаській обл.. На місце події одразу прибули рятувальники 2-ої Державної пожежно-рятувальної частини, зусиллями яких о 17:02 пожежу вдалося локалізувати, а о 17:06 — повністю ліквідувати. Через загрозу людям, вогнеборці провели евакуацію 10 мешканців будинку із верхніх задимлених поверхів. Причина пожежі встановлюється.

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