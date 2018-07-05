Черкаська майстриня створює дивовижні картини з вовни

Персональна виставка майстрині Ірини Петрик «Вовняні барви» відкрилася в обласному краєзнавчому музеї. До уваги відвідувачів – колекція картин, виконаних у техніці «фелтинг», що надає роботам об᾽єму та реалістичності.

Більшість композицій – сюжеті на біблійну, козацьку, інтимну та пейзажну тематику. Власне авторка за фахом інженер-економіст, але з дитинства захоплюється різними видами рукоділля. Шанувальників декоративно-прикладного мистецтва запрошують до Краєзнавчого музею протягом липня.

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